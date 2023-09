Homem causa confusão na missa de sétimo dia de Dom Geraldo em Salvador

Um homem desconhecido quebrou uma hóstia e causou confusão na missa de sétimo dia do Arcebispo Emérito Dom Geraldo Majella Agnelo, nesta sexta-feira (1º), na capital baiana. A cerimônia estava sendo transmitida ao vivo da Catedral Basílica do Santíssimo Salvador que captou o momento do ato de intolerância. Segundo a Arquidiocese, o rapaz foi retirado pelos próprios fiéis e levado à polícia que estava no local.



O ato aconteceu durante a distribuição da hóstia na Eucaristia, que para os católicos representa o Corpo e Sangue de Cristo. No vídeo, o homem entra na fila da Comunhão e ao pegar a hóstia ele grita "isso não é o Corpo de Cristo". Imediatamente um dos sacerdotes vai de encontro ao homem, mas neste momento a câmera foi desviada da cena.