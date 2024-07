BR-324

Homem compra carro roubado em feirão de Salvador e é detido pela PRF

Ele foi encaminhado junto com o veículo à Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião do Passé, onde será investigado o crime de receptação de veículo roubado (art. 180) do Código Penal.

A PRF informa que quem compra carros usados deve redobrar os cuidados para não se tornar vítima de um golpe ou responder pelo crime de receptação. Além da vistoria em uma empresa credenciada pelo Detran, o comprador deve desconfiar de ofertas abaixo do valor do mercado, buscar referências do vendedor e evitar veículos com problemas de financiamento ou alienação.