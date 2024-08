BAHIA

Homem confessa que roubava ossada humana em cemitério para 'sentir o gosto'

Em vídeo, suspeito diz que cozinhava feijão com restos mortais, mas não engolia; ele foi preso na Região Metropolitana de Salvador por violar túmulo

O suspeito de roubar ossada humana no interior da Bahia confessou que usava os restos para cozinhar feijão. "Lavei, tratei, joguei no feijão. Mas não pode comer não, só mastigar. Depois joga fora, não engoli não. [É só] para sentir o gosto. Ainda botei Sazon", revelou. Israel dos Santos Assis foi preso em flagrante em julho, acusado de violar sepulturas em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).