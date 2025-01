SALVADOR

Homem de 30 anos é morto a tiros em Narandiba

Crime aconteceu na tarde da última segunda-feira (6)

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na Avenida Edgar Santos, perto do Hospital Juliano Moreira, no bairro de Narandiba, em Salvador. O crime aconteceu na tarde da última segunda-feira (6), e a vítima foi identificada como Lucas Silva Borges.

A Polícia Militar informou que uma equipe da 23ª Companhia Independente (CIPM/Tancredo Neves) foi acionada para averiguar uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo e, ao chegar no local, o homem já se encontrava caído ao solo sem os sinais vitais. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Oa autores do crime ainda não foram identificados. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Salvador) investiga as circunstâncias, como autoria e motivação, do homicídio.