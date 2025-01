VIOLÊNCIA

Dois homens são mortos a tiros em Salvador

Crimes foram registrados nos bairros Cabula e Uruguai

Na primeira ocorrência, o corpo foi encontrado na na Avenida Edgard Santos, bairro do Cabula. De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegaram ao local e encontraram a vítima já sem sinais vitais. "O local foi isolado até a chegada do DPT [Departamento de Polícia Técnica]. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil (PC)", disse a PM.