Em seis dias, Bahia já teve ao menos quatro vítimas de feminicídio e tentativa de feminicídio

Crimes foram registrados em Salvador, Camaçari e Luís Eduardo Magalhães

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 18:45

Deam Camaçari Crédito: Divulgação

A Bahia registrou nos primeiros seis dias de 2025, ao menos quatro feminicídios e tentativas do mesmo crime. No último sábado (4), uma jovem de apenas 19 anos foi ferida com um tiro na cabeça pelo ex-companheiro na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro da Lama Preta. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo e socorrida para uma unidade de saúde onde permanece internada. Não há atualizações sobre o estado de saúde da jovem.

Ela possuía uma medida protetiva contra o suspeito, de 20 anos. Ele foi preso em flagrante na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Camaçari). Após ser submetido aos exames de praxe, o suspeito segue custodiado à disposição da Justiça.

Além da jovem, pelo menos outras três mulheres foram vítimas de agressões pelos companheiros.

Viviana de Carvalho Souza, de 39 anos, foi espancada até a morte, na casa onde os dois moravam, localizada no bairro Santa Cruz, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. O crime ocorreu na madrugada do último domingo (5).

Ainda durante a noite do domingo, uma mulher foi morta a facadas também dentro de casa, em São Marcos, Salvador. Lindiane Rufino Soares, foi encontrada por familiares. O autor, que não teve a identidade confirmada pela polícia, fugiu do local do crime, mas foi localizado e preso nas imediações da Avenida Gal Costa.