FEMINICÍDIO

Mulher é espancada até morte pelo companheiro no oeste da Bahia

Suspeito foi preso

Uma mulher foi vítima de feminicídio em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. O crime ocorreu na madrugada do último domingo (5). O suspeito foi preso.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima é uma mulher de 39 anos, identificada como Viviana de Carvalho Souza. Ela foi espancada até a morte pelo próprio companheiro, na casa onde os dois moravam, localizada no bairro Santa Cruz.

Segundo a Polícia Militar, homens da 85ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar uma ocorrência envolvendo violência doméstica, na Rua América Dourada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o óbito foi certificado no local.

Casos de feminicídio

Durante a noite do domingo, uma mulher foi morta a facadas também dentro de casa, em São Marcos, Salvador. Lindiane Rufino Soares, foi encontrada por familiares. O autor, que não teve a identidade confirmada pela polícia, fugiu do local do crime, mas foi localizado e preso nas imediações da Avenida Gal Costa.