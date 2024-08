AFOGAMENTO

Homem desaparece após entrar no mar de Ipitanga

Mulher que estava com ele foi salva por banhistas

Da Redação

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 12:48

Equipes trabalham nas buscas Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O empilhador de supermercado Lucas Santana, 24 anos, está desaparecido desde que entrou no mar de Ipitanga, em Salvador, neste domingo (18). Ele entrou na água acompanhado de uma amiga e os dois foram arrastados pela correnteza. A mulher conseguiu sair com a ajuda de banhistas, foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está fora de perigo.

Nesta segunda-feira (19), familiares e amigos de Lucas passaram a manhã acompanhando o trabalho de resgate. Eles montaram uma tenda improvisada na areia e alguns caminharam pela praia na tentativa de avistar algum sinal de Lucas no mar. Enquanto isso, bombeiros e equipe do Salvamar usavam motos aquáticas nas buscas. A mãe do jovem, Idalina Santana, contou que o filho saiu de casa por volta das 12h.

"Ele sempre vinha para Ipitanga, porque o tio dele tem uma barraca na praia. Ele cresceu nessa praia. Ontem [domingo], minha filha fez um bolo e Lucas disse para ela guardar o pedaço dele que ele comeria na volta. Ele passou na casa da amiga e os dois foram para a praia", conta a mãe do jovem, emocionada.

Um dos amigos de Lucas, que trabalha como vendedor na praia e que pediu para não ser identificado, contou que encontrou com o jovem assim que ele chegou em Ipitanga. O vendedor contou que nos fins de semana a praia fica lotada, que no inverno os afogamentos são mais frequentes por causa das mudanças nas marés e se queixou da ausência de salva-vidas.

"A gente falou rapidamente e eu saí. Pouco depois, ouvi os gritos das pessoas e quando me aproximei vi a mulher na areia, recebendo ajuda dos banhistas. Ela estava vomitando e meio inconsciente. Procurei por Lucas e foi quando me disseram que ele tinha desaparecido", contou.