SALVADOR

Homem desaparece após entrar no mar na Barra; Bombeiros realizam buscas

Corpo de Bombeiros iniciou procura nesta segunda-feira (3)

Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2025 às 17:35

Corpo de Bombeiros emitiu nota que alerta sobre os riscos do mar durante o Carnaval Crédito: Corpo de Bombeiros

Um homem, que não foi identificado, desapareceu após entrar no mar na Barra, no trecho próximo ao Cristo, entre a noite de domingo (2) e a madrugada desta segunda-feira (3). O Corpo de Bombeiros Militares da Bahia não sabe informar ao certo o momento do desaparecimento da vítima, mas confirmou que está realizando buscas. >

De acordo com informações iniciais, existe a suspeita de que o homem tenha se afogado e não conseguiu voltar para a areia. Por conta disso, equipes do Corpo de Bombeiros fazem uma varredura na região para tentar localizá-lo. As buscas foram iniciadas na manhã desta segunda-feira, quando a corporação foi acionada para realizar as primeiras diligências. >