Homem desaparecido é encontrado morto em matagal na Bahia

A Polícia Civil investiga a morte de Márcio Gomes da Silva, de 42 anos, em Jacobina, no centro-norte do Estado. Márcio nasceu com Síndrome de Down e estava desaparecido desde a última quinta-feira (17), quando saiu de casa em Caatinga do Moura, distrito de Jacobina.



Segundo a polícia, o corpo de Márcio foi localizado nesta segunda-feira (21), em um matagal no distrito de Lajes do Batata. Ainda não há informações sobre a causa da morte.



A Delegacia de Jacobina registrou a ocorrência e expediu as guias para remoção e perícia. Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem esclarecer a causa da morte de Márcio.