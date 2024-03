RMS

Homem é baleado em Dias D'Ávila

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos atiraram contra o homem e fugiram. Uma unidade do Samu foi acionada e prestou os primeiros socorros. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Diligências investigativas são realizadas para esclarecer a motivação do crime. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.