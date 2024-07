VIOLÊNCIA

Homem é baleado na Estrada de Campinas de Pirajá

Um homem identificado como Udilson Gomes Alves, 31 anos, foi baleado na noite de quinta-feira (4), na Estrada de Campinas de Pirajá. Segundo a Polícia Militar, agentes da 9ª Companhia Independente foram acionados para averiguar a situação de um carro abandonado em via pública, cujo condutor estava com lesões provenientes de arma de fogo.

Ao chegarem no local, os militares encontraram o veículo. O motorista estava caído no chão, ao lado do carro. A vítima foi encontrada com diversas perfurações de arma de fogo.