Homem é cercado por assaltantes e recebe garrafada na cabeça no Rio Vermelho

Um homem foi cercado por três assaltantes nesta segunda-feira (21) e atingido por uma garrafada no Largo de Santana, o Largo da Dinha, no Rio Vermelho, conforme denúncia feita à Polícia Militar.



Conforme boletim de ocorrência registrado na 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, ele foi atingido na cabeça e na mão por dois dos homens e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).



O caso foi registrado como tentativa de roubo seguida de lesão corporal. A vítima, no entanto, disse à PM que chegou a ser assaltada. Imagens de câmeras de segurança serão recolhidas para ajudar na identificação dos autores.