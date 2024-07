CASA NOVA

Homem é condenado a 11 anos de prisão por matar colega após discussão em jogo de cartas

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (12) no município de Casa Nova, no norte do estado. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena de 11 anos e dez meses de reclusão por homicídio.

A vítima jogava cartas com o criminoso e durante uma discussão foi atingida por disparos de armas de fogo, lesionando suas costas e cabeça. No momento da agressão, outro homem também foi ferido.

As investigações continuadas após a expedição do mandado de prisão apontaram a localização do agressor, na Rua do Umbuzeiro, no bairro Vila Massu, onde foi preso.