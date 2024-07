HOMICÍDIO QUALIFICADO

Empresário é condenado a 18 anos de prisão após atear fogo em homem em Ilhéus

O empresário acusado de matar um homem em situação de rua em Ilhéus, no sul da Bahia, foi condenado a 18 anos e 9 meses de prisão. O crime aconteceu em janeiro de 2023 e Orlando Teixeira do Carmo foi julgado por homicídio qualificado - uma vez que foi por motivo fútil e com uso de fogo, conforme consta no processo judicial. O julgamento aconteceu na quinta-feira (11).