PERDA TOTAL

Caminhão carregado de madeira pega fogo em São Marcos

Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas

Um caminhão pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira (11). O veículo em chamas estava na Avenida São Rafael, no bairro de São Marcos, em Salvador. Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por voltas 13h para apagar o incêndio em um caminhão que carregava madeira. A cabine do veículo ficou completamente destruída, mas a carga não chegou a ser atingida.