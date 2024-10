EUCLIDES DA CUNHA

Homem é condenado a 13 anos de prisão por estupro de vulnerável na Bahia

Um homem foi condenado pela Justiça baiana a 13 anos de prisão por crime de estupro de vulnerável, em Euclides da Cunha, nordeste da Bahia. De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), ele foi condenado ainda a dois anos de detenção por ameaçar e fornecer bebida alcoólica a menores. Os crimes aconteceram em abril de 2023. A Justiça também manteve a prisão preventiva do réu. Ainda cabe recurso.

Na decisão, do último dia 23 de setembro, o juiz da Vara Criminal de Euclides da Cunha, João Paulo Bezerra, destacou a vulnerabilidade da vítima de estupro, que era menor de idade, 15 anos, e estava embriagada. Conforme a denúncia, o condenado conheceu as vítimas, duas adolescentes, em um bar da cidade. Ele ofereceu bebida alcoólica para as menores e, posteriormente, as convidou à sua residência. Lá, continuou a fornecer bebidas alcoólicas para as jovens.