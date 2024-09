VIOLÊNCIA

Homem é condenado a 16 anos de prisão por morte ordenada por 'tribunal do crime' em Águas Claras

A acusação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) foi sustentada pela promotora de Justiça Mirella Brito e a sentença foi proferida pela juíza Andréia Teixeira Lima, que manteve a prisão preventiva do condenado e determinou o cumprimento da pena em regime fechado.

Segundo a denúncia, o espancamento de Everton foi gravado e as imagens foram divulgadas em redes sociais para toda comunidade do bairro de Águas Claras tomar conhecimento. O homem foi punido em um "tribunal do crime" por ser considerado estuprador. De acordo com a promotoria, não há vítimas identificadas de Everton, nem indícios de que ele tenha praticado estupro, mas ele foi "julgado" pelos bandidos do bairro e condenado à morte brutal, sendo agredido a pauladas.