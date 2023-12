Homem é condenado a 17 anos de prisão por feminicídio no Município de Itabela

Manoel Alves Moreira foi condenado por Tribunal de Júri no dia 29 de novembro a 17 anos e seis meses de prisão por feminicídio no Município de Itabela. O crime aconteceu em outubro de 2022 e, conforme a denúncia, Manoel Alves utilizou um pedaço de madeira para deferir diversos golpes na cabeça da mulher, provocando sua morte.



O homem foi condenado por homicídio qualificado por feminicídio e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A pena será cumprida em regime fechado e a sentença foi assinada pela juíza Tereza Júlia do Nascimento.