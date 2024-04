SENTENÇA

Homem é condenado a 17 anos de prisão por matar namorado da ex em Vitória da Conquista

João Paulo Andrade Pereira foi condenado a 17 anos de prisão em Vitória da Conquista, pela morte de Ruan Gabriel Souza, em 2018. De acordo com as investigações, o crime foi cometido porque Ruan teria namorado uma ex-namorada de João.

Segundo o Ministério Público, em agosto de 2018, João Paulo, com a ajuda de outros dois homens, atraiu Ruan Gabriel para um matagal localizado na Lagoa das Bateias e o assassinou com dois tiros. Com a ajuda dos dois homens, o réu jogou o corpo da vítima na lagoa para que afundasse e, assim, o cadáver fosse ocultado.