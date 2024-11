FEMINICÍDIO

Homem é condenado a 25 anos de prisão por matar ex-namorada a facadas

O crime ocorreu após a vítima reatar relacionamento com o ex-companheiro

Vitor Rocha

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 18:47

Sede Ministério Público da Bahia Crédito: Divulgação MPBA

A Justiça da Bahia condenou Genivaldo José dos Santos, conhecido como “Duda”, a 25 anos de reclusão por homicídio triplamente qualificado. O homem foi preso pelo assassinato da ex-namorada Lauriene Antonia de Jesus Batista, morta a facadas em 7 de abril de 2013. No último dia 13, o Tribunal do Júri da 2ª Vara da Comarca de Salvador acolheu integralmente a acusação apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que destacou a crueldade e a premeditação do crime.

Genivaldo atacou Lauriene com golpes de faca em via pública, na Rua Souza Uzel, no Bairro da Federação, em Salvador. De acordo com o MP, Duda teria perseguido e matado a vítima por ciúmes, uma vez que ela havia reatado um relacionamento com um ex-companheiro. Durante o julgamento, testemunhas afirmaram que o criminoso ameaçou Lauriene de morte diversas vezes e, no momento do crime, ignorou os pedidos de misericórdia da vítima.