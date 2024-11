FLAGRANTE

Falso taxista é preso por tráfico de drogas no oeste da Bahia

O suspeito também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo

Um falso taxista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no município de Paratinga, no oeste da Bahia. Na tarde de sábado (16), policiais militares apreenderam uma espingarda, uma porção de maconha e 84 papelotes de cocaína com o suspeito.

De acordo com a TV Oeste, também foi encontrado um caderno com supostos compradores das substâncias do homem, que conduzia um veículo com letreiro de táxi. Após receberem uma denúncia anônima, os militares que rondavam a rodoviária do município foram atrás do veículo com as características descritas e localizaram o suspeito.