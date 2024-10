SENTENÇA

Homem é condenado a 40 anos de prisão por matar mulher a facadas no sudoeste baiano

Um homem foi condenado por matar uma mulher a facadas, na cidade de Riacho de Santana, no sudoeste do estado. Lucas Alves de Oliveira foi sentenciado a a 40 anos de prisão.

O Tribunal do Júri da comarca de Riacho de Santana acatou a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e condenou o réu, nesta quarta-feira (09). O crime foi cometido em setembro de 2021 na residência da vítima, identificada como Maria Vieira Lopes, na comunidade de Lagoa Queimada.

As investigações apontam que, naquele dia, Lucas Oliveira estava na casa de Maria Lopes prestando serviços. Lá, ele ingeriu bebida alcoólica e, após o almoço, de forma livre e por motivo fútil, desferiu golpes de faca contra a vítima. Ao ser ouvido pela Polícia Civil, Lucas Oliveira confessou a prática do crime, sustentando que, após o almoço, a vítima insistiu para que ele permanecesse no local, impedindo-o de sair da casa. Por ter ficado "nervoso com a situação”, ele cometeu o crime.