JÚRI POPULAR

Três homens são condenados a 14 anos de prisão por homicídio no centro norte da Bahia

O Tribunal do Júri da comarca de Salvador condenou, no último dia 20, três homens a 14 anos de prisão pelo homicídio de Laércio Luiz de Macedo Campos. O crime foi cometido no dia 4 de dezembro de 2017, na cidade de Ruy Barbosa, no centro norte baiano.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, os réus saíram do plenário com a expedição do mandado de prisão para cumprimento imediato da sanção imposta.