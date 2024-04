BAHIA

Homem é detido após furtar placas publicitárias do Governo do Estado

Um homem foi detido depois de furtar duas placas de aço que seriam usadas para divulgar publicidade do Governo do Estado na BR-407, na Bahia. O material é avaliado em R$ 2 mil e estava sendo desmontado para ser vendido como sucata, mas foi recuperado em um desmanche na zona rural de Senhor do Bonfim.