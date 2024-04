REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR

Homem é encontrado morto com pés e mãos amarrados em via pública

De acordo com informações da Polícia Civil, corpo foi encontrado com perfurações provocadas por arma de fogo e com as mãos e pés amarrados. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização dos laudos periciais no corpo.