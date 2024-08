POLÍCIA INVESTIGA

Homem é encontrado morto dentro de casa em Salvador; testemunhas avistaram suspeito

Um homem foi encontrado morto, com marcas de violência, dentro da própria casa no Alto do Peru, em Salvador, no domingo (25). Segundo a Polícia Civil, testemunhas avistaram um homem não identificado saindo do imóvel com aparelhos celulares, mas a autoria do crime ainda é investigada.