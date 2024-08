VIOLÊNCIA

Pai de jovem assassinado é morto após cobrar justiça para o filho no interior da Bahia

Jair de Souza Mendes diz em vídeo gravado pouco antes do crime que estava sendo perseguido

Um idoso de 61 anos foi morto a tiros na manhã do sábado (24), em Inhambupe, no interior da Bahia. Jair de Souza Mendes foi baleado por uma dupla que estava de moto e fugiu depois de cometer o crime, segundo informação da Polícia CIvil.

Dias antes do crime, Jair postou um vídeo em uma rede social para pedir justiça pela morte do filho, Thierry Gabriel dos Santos Mendes, de 17 anos, em janeiro desse ano, também em Inhambupe. "Ele foi brutalmente assassinado tem sete meses, e os criminosos continuam soltos, ninguém toma providência. Mataram meu filho por conta de um namoro que ele tinha com um camarada aqui", afirma. "Estamos sofrendo", acrescenta, dizendo que era alvo de perseguição.