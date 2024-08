CRIME

Homem é encontrado morto em Pernambués

Corpo foi localizado na Rua do Tubo

Um homem foi encontrado morto no bairro de Pernambués, na manhã deste domingo (25). O corpo foi localizado na Rua do Tubo.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 1ª Companhia Independente (CIPM/Pernambués) foi acionada para averiguar a informação de que havia um corpo com ferimentos em via pública. Ao chegarem, os PMs constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica.