CRIME

Homem é encontrado morto em via pública na BA-528

Um homem sem identificação formal foi encontrado morto em via pública, próximo a um matagal, na BA-528, na madrugada desta segunda-feira (4). Ele teria sido vítima de disparos por arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, policiais da 19ª CIPM receberam a informação de que o corpo de um homem havia sido encontrado no local. Os agentes isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo.

As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.