Homem é executado a tiros em carro na Avenida Tancredo Neves

Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (10) depois de ser baleado dentro de um carro na frente do Barbacoa, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. O veículo ainda foi conduzido até a frente do Hospital da Bahia, na Avenida Magalhães Neto, mas o homem já chegou sem vida.



Ele estava acompanhado por uma mulher e, juntos, deixavam um cartório quando o atirador chegou, de moto, acompanhado de um segundo comparsa, segundo a polícia. Todos os disparos foram feitos na direção do homem. A polícia diz que a vítima ainda não foi formalmente identificada.