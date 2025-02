SUSTO

Homem é hospitalizado após sofrer ataque de abelhas na Pituba

Vítima estava em cima de um coqueiro quando foi atacado pelo enxame

Um homem foi hospitalizado no Hospital Geral do Estado (HGE) depois de ser atacado por um enxame de abelhas, em Salvador, na terça-feira (18). A vítima estava em cima de um coqueiro quando foi atacada pelos animais. Assustado, o homem pulou da árvore para tentar se salvar. O episódio ocorreu na Lagoa dos Patos, na Pituba. >

Um vídeo registrou o momento do ataque. As abelhas continuam ao redor do homem mesmo quando ele pula da árvore. "São muitas, ele não está dando conta. Pule no rio, não morra aí não", grita um dos homens na tentativa de ajudar a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros. >