CRIME

Homem é investigado por marcar encontros com mulheres e roubá-las em Feira de Santana

Suspeito fez um perfil falso em um aplicativo de relacionamento utilizando a foto de outra pessoa

Da Redação

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 13:30

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 27 é suspeito de roubar mulheres com quem marcava encontros em Feira de Santana, a 130 km de Salvador. O suspeito foi localizado com uma arma falsa, na noite de quarta-feira (16), na Avenida João Durval. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes do Sobradinho, onde foi ouvido e liberado.

A 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana investiga o caso, tratado como roubo qualificado. Segundo o registro, o suspeito fez um perfil falso em um aplicativo de relacionamento utilizando a foto de outra pessoa. Ao descobrir a conta falsa, uma das vítimas marcou um encontro com o acusado e acionou a Polícia Militar.

Duas pessoas já haviam sido lesadas pelo homem. A primeira, ao marcar um encontro com ele, teve o celular roubado, além da quantia de mil reais. A segunda também teve o seu aparelho subtraído.

A vítima do perfil falso percebeu que a conta ainda continuava ativa e conseguiu localizar as duas pessoas que foram roubadas. Elas marcaram um encontro com o suspeito e acionaram a PM.