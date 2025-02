SINAIS DE EMBRIAGUEZ

Homem é levado à delegacia após atropelar quatro pessoas na Garibaldi e recusar teste de bafômetro

Ele foi apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e liberado

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 11:18

Homem é levado à delegacia após atropelar duas pessoas na Garibaldi e recusar teste de bafômetro Crédito: Reprodução/Google

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para a delegacia após atropelar quatro pessoas na noite da última sexta-feira (21), na Avenida Garibaldi, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 21h40, no sentido Lucaia, nas proximidades do Hospital Jorge Valente. De acordo com informações da Polícia Civil o condutor do veículo, um Fiat Argo, apresentava a "capacidade psicomotora alterada" e se negou a a fazer o teste de alcoolemia. >

Além de deixar duas pessoas feridas, o carro também passou por cima de barracas de ambulantes e bateu no fundo de outro veículo, um Fiat Punto. O homem que conduzia o carro envolvido no acidente foi apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e liberado. Já as vítimas, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde.>

Em nota, a Transalvador informou que, ao chegar no local, os agentes já encontraram uma equipe da Policia Militar e uma ambulância do Samu prestando atendimento às vítimas. O veículo foi levado para o pátio da Transalvador para posterior vistoria do Departamento de Policia Técnica. Já o condutor, que se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi conduzido pela Polícia Militar para a Central de Flagrantes. Ele foi autuado com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a recusa ao teste do bafômetro como infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.>