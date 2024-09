CRIME

Homem é morto a tiros após confronto no Cabula

Um homem morreu após se envolver em um confronto com policiais no bairro do Cabula, em Salvador, na noite de quinta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, o suspeito reagiu atirando quando seu veículo foi abordado. Ele foi identificado como Paulo César dos Santos Pires Filho, de 34 anos.