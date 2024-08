POLÍCIA INVESTIGA

Jovem de 25 anos é morto a tiros no Cabula

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (19) no bairro do Cabula, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Cleison Jose Caldeira Santana. Ele já estava sem vida quando os policiais militares chegaram no local do crime.