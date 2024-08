VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros e duas pessoas ficam feridas na Bahia

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na Delegacia Territorial de Jequié, no centro sul da Bahia, na noite de segunda-feira (5). O rapaz é suspeito do homicídio qualificado de uma pessoa e tentativa de homicídio de outras duas.

De acordo com informações preliminares registradas pela Polícia Civil, ele e um outro indivíduo, ainda não identificado, chegaram em uma moto à Rua João Costa, no bairro Joaquim Romão, e atiraram em João Vitor Mendes Silva, de 19 anos. Outras duas pessoas foram baleadas e socorridas a uma unidade de saúde da região.

O autor foi localizado por uma equipe da Polícia Militar, do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Ao chegar no local, a PM constatou fato, sendo que um indivíduo veio a óbito no local, enquanto as outras duas vítimas foram socorridas para o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV).