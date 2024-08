VIOLÊNCIA

Homem é encontrado morto nos fundos de supermercado em Camaçari

A vítima foi identificada como Jandson Rabelo Alves, de 42 anos. De acordo com o supermercado Assaí Atacadista, localizado no bairro do Limoeiro, o homem foi morto na parte de fora do estabelecimento, próximo as grades do fundo do local.