Violência: Salvador e RMS têm 783 mortos em sete meses

Bruno Wendel

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 05:00

Capital e RMS: 984 pessoas baleadas

Ponto 40, 38, 765, com ou sem mira laser, cano curto ou longo, contrabandeadas ou de fabricação caseira. O reflexo delas estão aqui: foram 984 pessoas baleadas em Salvador e Região Metropolitana (RMS) no primeiro semestre deste ano, sendo que 783 morreram, segundo o Instituto Fogo Cruzado.

Nesta quinta (01), Hebert Marley dos Santos, de 18 anos, morreu e o pai dele, José Ventura Filho, de 49, o “Rasta Paredão”, ficou ferido depois de terem sido baleados em Candeias. No dia 29, o líder comunitário Paulo Sérgio do Nascimento Barbosa, 51 anos, foi executado dentro de um carro, no bairro de Macaúbas, na capital.

Na maioria das vezes, os casos ocorrem em regiões já conflagradas e pulverização pelo comércio de droga, que por sua vez tem ampliado o número de conflitos. Em paralelo, tem a colaboração do Estado, que continua optando pela mesma lógica de incentivo ao confronto, quanto tem uma polícia muito letal. Basta atentar para o número de óbitos em ações das forças de segurança: 292.

Carro onde estava líder comunitário ficou cravejado de balas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Dupla vezeira age no Parque Júlio César

Na maior cara de pau, dois homens estão cometendo uma série de furtos de fios elétricos no Parque Júlio César, na Pituba. Sem temer nada, arrancam as grades das caixas de rede de telefonia e fazem o estrago. No dia 31, a dupla agiu às 17h30, um horário de intenso movimento.

Um moradora viu tudo quando puxavam a fiação do Edifício Fausto, onde mora. Incrédula, ela chegou a questionar tamanha ousadia. Prontamente, um deles respondeu: "a gente está pegando um fio que não presta mais". "Como assim? Vamos ficar sem luz?", retrucou a mulher que, foi ignorada.

A dupla já é conhecida na área e na semana retrasada levou o portão de um prédio vizinho. Um detalhe: no Edifício Fausto mora um comandante da Polícia Militar, assim como no entorno residem outros PMs. Ou seja, casa de ferreiro, espeto de pau.

Dupla pratica diversos furtos no Parque Júlio César Crédito: Marina Silva/CORREIO

Doron: bandidos roubam caminhão cheio de eletrodomésticos

Na manhã do último dia 29, um caminhão, abarrotado de eletrodomésticos, foi roubado no bairro do Doron. O fato aconteceu após os funcionários realizarem a primeira entrega na Rua Eugênio Ribeiro.

Os trabalhares foram rendidos por homens com fuzis e pistolas, quando pretendiam continuar o roteiro. Moradores relatam que os assaltos ocorrem um atrás do outro.

Tem gente que evitando de sair para comprar um pão com medo de ser a próxima vítima.