VIA METROPOLITANA

Corpo é encontrado dentro de carro incendiado próximo à Ceasa

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias do crime

Um corpo foi encontrado dentro de um carro incendiado em uma rua vicinal próxima a Ceasa, na Via Metropolitana, na manhã desta terça-feira (30). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias da morte desse homem ainda não identificado.

Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas com o objetivo de identificar a vítima e os autores do homicídio.