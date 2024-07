VIOLÊNCIA

Jovem é baleado na cabeça em Campinas de Pirajá

Ele está internado e entubado no Hospital Geral do Estado

Ainda segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida, inicialmente, para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Inácio e posteriormente ao Hospital Geral do Estado (HGE) com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele segue internado e entubado no HGE. Seu estado de saúde não foi divulgado.