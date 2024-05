SUL DA BAHIA

Homem é morto a tiros em bar na zona rural de Brumado

O corpo de um homem de 53 anos foi encontrado com marcas de tiros em um bar na zona rural do Povoado de Pedra Preta, em Brumado, no sul da Bahia, no último domingo (5). A vítima foi identificada como Cláudio Tavares Souza.