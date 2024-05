ESPERANÇA

'Joel não entrará na estatística de mais um negro morto sem dar em nada', diz mãe

Julgamento começou nesta segunda-feira (6)

Raquel Brito

Publicado em 6 de maio de 2024 às 15:20

Miriam Moreno da Conceição, mãe do menino Joel Crédito: Marina Silva

Mãe do menino Joel, Miriam Moreno da Conceição ainda não prestou depoimento no julgamento que pode definir a condenação dos policiais acusados de matá-lo, mas revelou confiança com o veredito do júri, que começou nesta segunda-feira (6).

"Esses dias foram dias de concentração", disse Miriam sobre a véspera do julgamento. "A fé que nunca faltou e a esperança da confirmação de uma busca que a gente quer há muitos anos. A palavra que define a gente para chegar até aqui é resistência. Resistimos, insistimos, batemos na porta e a porta se abriu", celebra.

Miriam também revelou otimismo com o resultado do julgamento. "Estamos na certeza de que tudo vai dar certo, que a trajetória valeu a pena, que as dificuldades também valeram a pena para nós. Foi um caminho de muita dificuldade, de dores, de truculências, de resistência mesmo", aponta.

"Joel não entrará na estatística de negro, um afrodescendente, morador de periferia a ser morto e não dar em nada. Agora é diferente. Esse júri de Joel traz uma esperança de que vidas, na condição de meu filho, não sejam banalizadas, e que não caiam no esquecimento, que não dê em nada o sangue derrubado de um inocente", celebra.

O menino Joel chegou a participar de uma propaganda turística do governo do estado, no verão de 2009/2010 Crédito: Reprodução