CASO JOEL

'Eles negaram socorro', diz irmã de Joel sobre policiais envolvidos na morte

Júri popular acontece no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador

Bruno Wendel

Publicado em 6 de maio de 2024 às 11:35

Jéssica Castro, irmã de Joel, é uma das testemunhas Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Treze anos após a morte do irmão Joel, Jéssica Castro lembra com detalhes do dia do crime. Nesta segunda-feira (6), ela teve que relembrar durante no tribunal do júri, no Fórum Ruy Barbosa.

"Estávamos na frente de casa, eu e um casal de amigos e ouvimos muitos tiros. Então, eu fui para a minha casa e eles para a casa deles. Eu subi e Joel falou que tava tendo muitos tiros. Me recordo que Joel disse que estava tendo muito tiros lá fora. Foi a questão de algum tempinho... Vi Joel no chão, no quarto. Comecei a gritar. Meu irmão acordou e pegou Joel pra dar socorro. Eles negaram socorro. Eles falaram palavrões (polícias). Descemos para pedir socorro. Meu irmão foi só socorrido por esposo de minha vizinha", disse a Janice Castro, terceira testemunhas, ao promotor, ao questioná-la sobre o dia da morte do menino.

"Estava tudo tranquilo, pessoas voltando para o trabalho, indo para o passeio. Desde cedo não havia polícia no local. Os policiais só chegaram na situação da morte de Joel", completou.

Ela lembrou ainda que ouviu xingamentos e a família foi ameaçada de morte logo após a repercussão do caso. "Por duas ou três vezes, passaram com vários xingamentos de baixo calão:' puta, vagabunda'. Estavam de balaclava (brucutu). Estava sozinha em casa", respondeu ao ser questionada pela assistência do MP sobre as ameaças.