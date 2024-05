REGIÃO METROPOLITANA

Homem é encontrado morto em campo na cidade de Camaçari

O corpo foi localizado na noite de domingo (5), no bairro Santa Maria

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, com perfurações de arma de fogo, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite do último domingo (5).

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado em um campo no bairro Santa Maria. A 18ª DT/Camaçari foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia e realizou os primeiros levantamentos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o procedimento será encaminhado para a 4ª DH/Camaçari, que vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.