Homem se estressa com atendimento e quebra porta de UBS em Tancredo Neves

Um homem causou danos materiais na Unidade Básica de Saúde (UBS) Rodrigo Argolo, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, após se estressar com o atendimento no local, na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por volta das 7h15 o paciente procurou por serviço de emergência no local, mas por se tratar de uma unidade básica ele foi orientado a buscar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rodrigo Argolo, que fica ao lado do portão.