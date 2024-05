ESTADO DE PRECARIEDADE

MP BA solicita à Justiça regularização de unidade de saúde em Juazeiro

O Ministério Público da Bahia (MP BA) acionou o município de Juazeiro, localizado na região norte do estado, nesta quinta-feira (2), solicitando à Justiça que o obrigue a reparar irregularidades encontradas na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Praia do Rodeadouro. O MP afirma que, após visita técnica realizada pelo Núcleo Regional de Saúde Norte, foi identificada a situação de “extrema precariedade” no equipamento.