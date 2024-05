SALVADOR

Homem é morto a tiros em Cosme de Farias

Um homem foi morto a tiros, na madrugada deste domingo (5), no bairro de Cosme de Farias. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Daniel do Nascimento Santana, 18 anos

Ao chegarem no local da ocorrência, os policiais constataram o fato. Uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.

Os laudos irão complementar as apurações sobre as circunstâncias, autoria e motivação do crime. A 2ª DH/Central seguirá com as investigações.