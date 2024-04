PARIPE

Homem é morto a tiros em estacionamento de supermercado em Salvador

Com ele, foi encontrada uma réplica de pistola

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 18:30

Assaí Atacadista em Paripe, na Avenida Afrânio Peixoto Crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem foi morto a tiros e encontrado com uma réplica de pistola, na tarde desta terça-feira (23), dentro do estacionamento do supermercado Assaí Atacadista na Avenida Afrânio Peixoto, em Paripe. Conforme informações que constam no boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado por populares. A identidade da vítima não foi divulgada.

A 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada para averiguar a informação de um homem caído ao solo, ferido por disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, os PMs constataram o fato.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos, mas o homem não resistiu. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.

Em nota, a rede confirmou a ocorrência no estacionamento e informou que, por hora, a loja está fechada. “Imediatamente ao tomar conhecimento do ocorrido, a equipe da loja acionou a Polícia Militar e o Samu para conduzirem a ocorrência e segue colaborando com as autoridades para o esclarecimento do caso”, diz o posicionamento.