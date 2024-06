Homem é morto a tiros em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano

Um homem foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (4) no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. O caso aconteceu na localidade conhecida como Buraco da Gia, no bairro de Sacramento. A vítima foi identificada como Marcos dos Santos Pinto, de 24 anos.